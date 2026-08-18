В раннем доступе Steam состоялся релиз научно-фантастической MMORPG-песочницы Stars Reach от создателя Ultima Online

Студия Playable Worlds под руководством ветерана игровой индустрии Рафа Костера, известного по работе над Ultima Online и Star Wars Galaxies, выпустила в ранний доступ Steam научно-фантастическую MMORPG-песочницу Stars Reach. Проект позиционируется как масштабная онлайновая вселенная на едином общем сервере, где каждое действие пользователей оказывает прямое и необратимое влияние на процедурно генерируемые планеты.

За базовую версию проекта в сервисе Valve просят 1300 рублей, а для желающих поддержать разработку доступны наборы основателей Firstlight, Voyager и Cosmonaut по цене вплоть до 3209.44 рублей. При этом авторы открыто предупреждают, что после релиза версии 1.0 игра перейдет на условно-бесплатную модель распространения с микротранзакциями и ежемесячной платной подпиской Property Pass на владение земельными участками. Кроме того, перед полноценным выходом разработчики проведут полный сброс накопленного игрового прогресса, сохранив за покупателями только предметы из приобретенных комплектов.

Ключевой особенностью Stars Reach выступает глубокая физическая симуляция окружающего мира, где ландшафт состоит из вокселей с учетом плотности материалов, их вязкости и твердости по шкале Мооса. Игроки могут терраформировать поверхность, перенаправлять русла рек, растапливать скалы до состояния лавы и выкапывать гигантские подземные пещеры, рискуя погибнуть под внезапными обвалами грунта при отсутствии опорных конструкций. Природные пожары распространяются естественным путем, водоемы замерзают при смене сезонов, а бесконтрольная добыча полезных ископаемых способна полностью истощить природные ресурсы небесного тела.

Экологический баланс миров контролируют роботы-хранители Servitors, оставленные древней цивилизацией. В случае критического истребления редких видов флоры и фауны или чрезмерного разрушения ландшафта механические стражи выносят предупреждающие эдикты, а при игнорировании запретов обрушивают на нарушителей метеоритные удары либо лично ликвидируют персонажей. По замыслу авторов, такая механика призвана снизить уровень вредительства и заставить сообщество осознанно подходить к колонизации галактики.

Ролевая система отказывается от привычных фиксированных классов в пользу десятков взаимосвязанных профессий, разделенных на исследовательские, строительные, боевые, ремесленные и творческие направления. Количество одновременно активных способностей ограничено специальным лимитом, вынуждая участников кооперироваться для выстраивания торговых цепочек и совместного выживания. Колонисты могут объединяться в сообщества, возводить поселения и выбирать мэров, наделенных правами распределять муниципальные участки, взимать налоги и устанавливать глобальные законы на уровне отдельных планет.

По планам разработчиков, проект пробудет в раннем доступе не менее 6 месяцев, в течение которых команда намерена расширять карту галактики, вводить новые биомы и полировать игровой процесс. В минимальных системных требованиях указана необходимость 64-битного процессора, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580, тогда как в рекомендованных значатся 32 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня GeForce RTX 2060. Официальная русская локализация в игре на текущий момент полностью отсутствует.