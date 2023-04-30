Starsand 17.11.2021
6.7 27 оценок

Пустынная выживалка Starsand получит физический релиз на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch

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monk70
Новости

Международное издательство FUNBOX MEDIA объявило, что совместно с TUNNEL VISION и TOPLITZ PRODUCTIONS, физическая версия приключенческой игры на выживание с открытым миром Starsand, будет выпущена в пятницу, 7 июля 2023 года.

Твой день начался по плану. Мотивированные и полные амбиций, вы начали свой жизненный путь посреди пустыни, в окружении единомышленников. Месяцы упорных тренировок должны наконец принести свои плоды. Внезапно вы попали в чудовищную песчаную бурю и теперь оказались одни в негостеприимной жаркой среде. Пустынный и безжалостный океан песка простирается до самого горизонта.

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Полная версия выживалки Starsand стала доступна на ПК и консолях
Полная версия выживалки Starsand стала доступна на ПК и консолях
Комментарии: 2
Ваш комментарий
oldhoudini

Ждём Starforest и Starsea.

1
ENIGM

Блин, ну первая половина трейлера офигительно же выглядела. Зачем добавили недо-сай-фай?

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