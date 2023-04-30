Пустынная выживалка Starsand получит физический релиз на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch ©

Международное издательство FUNBOX MEDIA объявило, что совместно с TUNNEL VISION и TOPLITZ PRODUCTIONS, физическая версия приключенческой игры на выживание с открытым миром Starsand, будет выпущена в пятницу, 7 июля 2023 года.

Твой день начался по плану. Мотивированные и полные амбиций, вы начали свой жизненный путь посреди пустыни, в окружении единомышленников. Месяцы упорных тренировок должны наконец принести свои плоды. Внезапно вы попали в чудовищную песчаную бурю и теперь оказались одни в негостеприимной жаркой среде. Пустынный и безжалостный океан песка простирается до самого горизонта.