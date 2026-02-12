Геймеры остались в восторге от запуска новой фермерской игры Starsand Island, которая запустилась в Steam

На небосклоне уютных симуляторов зажглась новая звезда. Пока фанаты Stardew Valley ждут очередного обновления, а Animal Crossing не спешит на новую консоль Nintendo, свою нишу решила занять амбициозная китайская RPG Starsand Island. Выйдя в ранний доступ Steam вчера, игра моментально привлекла внимание аудитории, показав отличные стартовые показатели и завоевав одобрение большинства игроков.

Проект студии Seed Sparkle Lab, черпающий вдохновение в китайской культуре, даосизме и популярных механиках жанра, за сутки собрал внушительную для инди-игры аудиторию — пиковый онлайн составил более 8 200 игроков. Что важнее, 84% пользовательских отзывов на данный момент — «Очень положительные».

Игроки хвалят игру за глубокий геймплей, приятную визуальную составляющую и банальное удобство. Здесь не просто «сажаешь — собираешь». В Starsand Island реализованы скрещивание растений для получения гибридов, сложные генетические механики животноводства, ловля более 100 видов рыб и даже возможность построить полностью автоматизированную ферму с роботами-помощниками. Как отмечают пользователи, проект радует глаз очень приятной аниме-графикой и детальной проработкой локаций, вдохновленных археологическими находками Саньсиндуй.

Однако без ложки дегтя не обошлось. Часть сообщества выражает недовольство техническим состоянием и ценовой политикой. Впроцем на цену жалуются только зарубежные геймеры, для игроков росии и стран СНГ цены остаются на уровне подобных релизов — 900 рублей.

В планах у авторов — добавление долгожданного кооператива, улучшение локализации и релиз на Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox. Для тех, кто ищет медитативный опыт вдали от городской суеты, Starsand Island определенно стоит внимания, особенно сейчас, когда на неё действует стартовая скидка 30%.