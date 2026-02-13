Положительные отзывы Starsand Island в Steam оказались накручены ботами, но разработчики утверждают, что невиновны

Релиз нового симулятора жизни Starsand Island в раннем доступе Steam прошел успешно - пиковый онлайн составил более 10000 человек, а общий рейтинг игры держится на отметке "Очень положительные". Однако люди начали подозревать, что некоторые из этих отзывов были поддельными: около 900 отзывов на английском языке оставляли аккаунты с минимальным временем в игре, а сами сообщения публиковались почти одновременно и выглядели так, будто их сгенерировал искусственный интеллект. Разработчики поспешили выпустить объявление в Steam, что они здесь не при чем.

Недавно мы заметили большое количество чрезмерно положительных комментариев о нашей игре, появляющихся на различных социальных платформах. Сначала мы думали, что нашу игру признают и ценят. Однако вскоре мы заметили кое-что необычное в Steam: некоторые комментарии были опубликованы после очень короткого времени игры и выпущены почти одновременно (по-видимому, созданы ИИ). Это заставило нас понять, что здесь что-то не так.



Это какая-то атака чрезмерной похвалой? У нас нет прямых доказательств, но создается ощущение, что кто-то действует намеренно. Мы хотим сказать четко: разработка инди-игры - дело непростое. Мы просто хотим сосредоточиться на создании качественного продукта и дать игрокам, которым действительно нравится наша игра, лучший опыт. Поэтому, кем бы вы ни были, стоящим за этим, мы просим вас остановиться. Пожалуйста, дайте нам спокойно работать над игрой. Мы никому не угрожаем.

В сообществе уже окрестили происходящее "странной травлей через комплименты". Игроки отмечают, что многие подозрительные аккаунты находятся в приватном режиме, имеют в библиотеке всего одну игру и оставили единственный отзыв в своей истории.

Несмотря на шумиху, реальные игроки в целом оценивают Starsand Island положительно, признавая, что у "песочницы" есть сырые углы, характерные для раннего доступа.