Раскрыта дорожная карта раннего доступа Starsand Island

Студия Seed Sparkle Lab представила план развития Starsand Island в раннем доступе до июня 2026 года. Проект сочетает симулятор фермерства с аниме-эстетикой: игроки могут развивать хозяйство, рыбачить, сражаться за ресурсы и строить романтические отношения с персонажами.

Уже в марте пользователей ждёт тематический костюм, вдохновлённый образом Сунь Укуна, а также новые предметы с фейерверками в Zerine’s General Store и коллаборационные товары с Rednote в Lex Woodworks.

В апреле разработчики добавят новые озвучки, улучшат существующие голосовые линии и расширят систему знакомств, сделав развитие отношений глубже.

Майское обновление порадует создателей контента: появятся базовые инструменты для моддинга и поддержка Steam Workshop, что позволит делиться пользовательскими модификациями напрямую через платформу.

Кульминацией дорожной карты станет июнь — в игру внедрят многопользовательский режим с возможностью посещать острова друзей. Авторы подчёркивают, что активно собирают отзывы через Discord и обсуждения в Steam, чтобы улучшать проект вместе с сообществом.