Симулятор фермы и островной жизни Starsand Island покинул ранний доступ с релизом версии 1.0

Студия Seed Sparkle Lab официально выпустила полную версию симулятора жизни и фермы Starsand Island. Проект провел в раннем доступе Steam ровно 184 дня с момента дебюта 11 февраля 2026 года, сумев за это время собрать свыше 600 тысяч добавлений в списки желаемого и преодолеть планку в 100 тысяч проданных копий. Полноценный релиз состоялся на ПК, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Главным нововведением версии 1.0 стал долгожданный сетевой кооператив, рассчитанный на совместную игру до 4 человек. Пользователи могут вместе ухаживать за посевами, рыбачить, разводить капибар и исследовать руины, подключаясь через открытые комнаты, режим заявок или доступ по паролю. Впрочем, сетевой функционал получил ощутимые ограничения: прогресс развития острова не является общим и привязан только к хосту, кроссплатформенная игра на старте полностью отсутствует, а владельцам консоли Nintendo Switch 2 для отправки приглашений друзьям обязательно придется использовать защищенный паролем режим.

Разработчики также существенно переработали социальные механики и романтическую составляющую, охватывающую 14 доступных для отношений жителей. В игре появились новые сюжетные истории третьего уровня привязанности, которые активируются через почтовые письма и специальные задания без необходимости начинать новое сохранение. Систему свиданий расширили совместными пикниками, запусками воздушных змеев и походами к игровым автоматам, а в каталог чертежей перенесли более 20 лучших построек, созданных победителями официального конкурса сообщества.

В релизный патч вошел Осенний фестиваль тыкв, включающий тематическую сюжетную линию, праздничные поручения и редкие награды для 5 основных внутриигровых профессий. Проект предлагает смену 4 сезонов, продвинутую селекцию гибридных цветов, свыше 100 видов водных обитателей и десятки приручаемых животных, от домашних кошек до ездовых страусов и альпак. На закрытие сюжетных квестов и развитие личного поместья уходит порядка 70 часов.

Дорога симулятора к полноценному релизу не обошлась без серьезных скандалов и технических проблем. В апреле 2026 года игру временно снимали с продажи в магазине Valve из-за обнаружения нелицензированных чужих графических материалов в одной из встроенных мини-игр, что вынудило команду экстренно переделывать контент и раздавать бесплатные наборы одежды в качестве извинений. На данный момент Starsand Island имеет свыше 5400 положительных отзывов за все время, но недавние пользовательские оценки скатились до смешанных из-за жалоб на баги, поведение искусственного интеллекта и сетевую синхронизацию.

В российском сегменте Steam базовая версия Starsand Island продается за 1300 рублей, а в честь релиза до 1 сентября 2026 года предлагается скидка 20%, снижающая цену до 1040 рублей. При этом, несмотря на наличие озвучки на китайском, английском и японском языках, проект полностью лишен официального перевода на русский язык.