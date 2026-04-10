Starsand Island временно исчезла из Steam из-за использования чужих визуальных элементов

Популярная фермерская RPG Starsand Island, вдохновлённая Stardew Valley, временно пропала из магазина Steam. Разработчики из китайской студии Seed Sparkle Lab подтвердили, что игру сняли с продажи после обнаружения несанкционированного использования визуальных материалов из другой игры.

По словам авторов, проблема возникла из-за ошибки на этапе разработки. В одном из мини-игровых режимов проекта были использованы «ключевые визуальные элементы классической игры», на которые студия не получила разрешение.

Разработчики извинились перед игроками и сообщили, что уже исправили ситуацию. Новая версия игры без спорного контента была отправлена в Valve на проверку. После завершения модерации Starsand Island снова появится в Steam и станет доступна для покупки и загрузки.

Чтобы компенсировать неудобства, студия решила бесплатно раздать игрокам дополнительный набор костюмов Shining Star Outfit Set в виде DLC. При этом весь прогресс пользователей сохранится — существующие сохранения не будут затронуты.

Также Seed Sparkle Lab заявила, что усиливает внутренние процессы проверки контента, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Что именно за «классическая игра» стала источником спорных элементов, официально не раскрывается. В сообществе предполагают, что речь может идти о Tetris, однако разработчики и Valve пока не подтверждали эту информацию.

Starsand Island вышла в раннем доступе в феврале и быстро привлекла внимание игроков, получив высокий рейтинг пользовательских отзывов в Steam. Теперь судьба проекта зависит от того, как быстро Valve завершит проверку обновлённой версии игры.