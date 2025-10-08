Межпланетный хаос, исследования и командные приключения в геймплейной презентации Starseeker: Astroneer Expeditions

Издатель Devolver Digital и студия System Era Softworks представили 17-минутный геймплейный ролик и новые подробности Starseeker: Astroneer Expeditions — кооперативного приключения во вселенной Astroneer, где серьезная наука соседствует с безумным весельем.

Игра отправит рекрутов на борт космической станции ESS Starseeker, где их ждут инструменты, запасы и сомнительные инструкции от легендарной команды Action Science Hero, Fronteer Force. Игроки смогут действовать в одиночку или объединяться в отряды до четырёх человек, чтобы выполнять миссии на инопланетных планетах с ограничением по времени.

Каждая экспедиция начинается с подготовки: собирайте или создавайте снаряжение, экспериментируйте с предметами — от полезных инструментов до совершенно бесполезных пляжных мячей. После приземления начинается гонка со временем: окружающая среда агрессивна, а события развиваются хаотично. Выжить, отпраздновать и рассказать о приключении — вот истинная цель исследователей Starseeker.

Первой локацией станет планета Тефра — пышный мир с джунглями, океанами и опасными пещерами. Именно здесь игроки смогут испытать на себе механику модульных инструментов EXO, менять насадки и адаптироваться к меняющимся условиям. В демонстрации команда исследователей пыталась восстановить оборудование, но столкнулась с агрессивной фауной и липкой слизью, превращающей каждую задачу в хаос и смех.

Каждая планета создаётся вручную, а значит, путешественники смогут возвращаться к любимым местам, открывать секреты и участвовать в масштабных совместных миссиях.

Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam) в 2026 году, обещая сочетание науки, приключений и космического безумия.