STARSEEKER: Astroneer Expeditions готовит открытую бету в апреле - в новом трейлере показали дикий мир Тефры

Издатель Devolver Digital и студия System Era Softworks объявили об открытом бета-тестировании STARSEEKER: Astroneer Expeditions, которое пройдёт в апреле на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Проект разворачивается во вселенной Astroneer и делает ставку на кооперативные экспедиции, исследование и командную работу. Игрокам предстоит отправиться на планету Тефра, где вместе с экипажем космической станции они будут выполнять динамичные задания и добывать ресурсы для общих целей сообщества.

Новый трейлер Wildlife of Tephra показал необычных существ, населяющих поверхность планеты. Некоторые из них представляют опасность, другие требуют анализа или умиротворения, добавляя исследованию дополнительную глубину и вариативность.

Разработчики предлагают игрокам заранее зарегистрироваться на бету и отправиться в экспедицию вместе с друзьями. Полноценный релиз STARSEEKER: Astroneer Expeditions ожидается в 2026 году.