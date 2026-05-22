STARSEEKER: Astroneer Expeditions выйдет 11 июня - новая игра отправит игроков в кооперативные космические экспедиции

STARSEEKER: Astroneer Expeditions, новая игра во вселенной ASTRONEER, выйдет в раннем доступе 11 июня на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Об этом сообщили издатель Devolver Digital и студия System Era Softworks. Стоимость игры составит 29,99 доллара, а уже 4 июня стартует новое публичное тестирование.

В отличие от оригинальной ASTRONEER, где акцент был на спокойном выживании и строительстве, STARSEEKER делает явную ставку на кооператив и совместные экспедиции. Игроки окажутся на огромной станции ESS Starseeker — своеобразном космическом хабе, откуда можно отправляться исследовать опасные планеты, искать технологии и сражаться с инопланетными угрозами.

Судя по описанию, разработчики пытаются совместить расслабленную атмосферу ASTRONEER с более структурированным мультиплеером. И это выглядит логичным шагом: за последние годы игры про совместное выживание и исследование космоса стали особенно популярны, а сама ASTRONEER давно собрала вокруг себя преданное сообщество.

При этом авторы отдельно подчеркивают, что играть можно и в одиночку. Однако главный упор всё же сделан именно на взаимодействие между игроками, совместный прогресс и ощущение «живого» космического сообщества. Даже развитие станции будет зависеть от активности всех участников.

Интересно и то, что прогресс с июньского тестирования перенесут в ранний доступ. Это хороший знак: System Era явно хочет строить игру вместе с сообществом, а не использовать ранний доступ как обычную формальность.