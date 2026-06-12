Стартовали продажи STARSEEKER: Astroneer Expeditions в раннем доступе со смешанными отзывами в Steam

Студия System Era Softworks совместно с издательством Devolver Digital выпустила в ранний доступ научно-фантастический кооперативный экшен STARSEEKER: Astroneer Expeditions. Релиз проекта состоялся 11 июня 2026 года на персональных компьютерах и консолях, однако первые отзывы пользователей в цифровых магазинах оказались весьма неоднозначными.

Новая игра разворачивается во вселенной популярной песочницы Astroneer, но предлагает совершенно иной игровой процесс. Вместо привычного строительства баз, терраформирования и автоматизации производства, разработчики представили проект в жанре кооперативного исследования с элементами эвакуации. Игрокам предстоит взять на себя роль исследователей, базирующихся на космической станции ESS Starseeker. Оттуда в составе отрядов до 4 человек они отправляются на ограниченные по времени 30-минутные экспедиции на планету Tephra ради сбора ресурсов, сканирования местности и выполнения поручений экипажа.

На момент релиза игра получила смешанные отзывы в сервисе Steam. Большинство недовольных пользователей критикует проект именно за смену жанра. Многие фанаты оригинальной игры ожидали полноценную вторую часть с развитием механик выживания и строительства, тогда как новинка предлагает сессионный формат с упором на гринд косметических предметов и выполнение простых квестов.

Дополнительным поводом для недовольства стало отсутствие одиночного офлайн-режима. Проект требует постоянного подключения к интернету, из-за чего неполадки на серверах в день запуска полностью заблокировали доступ к игровому процессу для многих покупателей. Пользователи также жалуются на то, что сетевые сбои во время экспедиций приводят к потере всего собранного снаряжения. Некоторые игроки выразили разочарование из-за отсутствия приватных лобби, так как случайные пользователи могут беспрепятственно заходить в чужие сессии.

Среди технических проблем игроки выделяют просадки частоты кадров, долгие загрузки и невозможность пропустить вступительный ролик при перезапуске обучения. Вопросы у аудитории вызвала и ценовая политика. Стоимость игры в российском сегменте составляет 1300 рублей, при этом разработчики сразу же предложили платное дополнение с косметическими предметами под названием Engineering Pack, несмотря на прошлые заявления об отсутствии микротранзакций.

Тем не менее, часть аудитории хвалит проект за приятную визуальную составляющую, яркий художественный стиль и проработанные анимации. Положительно настроенные игроки отмечают плавную и динамичную механику перемещения персонажей, интересные дизайны инопланетных существ, а также расслабляющую атмосферу совместных экспедиций при игре с друзьями. Сторонники проекта призывают не оценивать новинку как прямое продолжение франшизы и советуют дать авторам время на доработку игры в рамках раннего доступа.

Разработчики из System Era Softworks оперативно отреагировали на критику и начали выпускать первые исправления для стабилизации серверов. Согласно опубликованному плану развития, игра пробудет в раннем доступе около 1 года. В течение этого времени авторы планируют ежемесячно выпускать обновления с новыми планетами, регионами, сюжетными миссими и типами снаряжения, а перед полноценным релизом цена проекта будет немного увеличена.