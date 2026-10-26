System Era Softworks сократила более 30 сотрудников после неудачного запуска Starseeker: Astroneer Expeditions

System Era Softworks, известная по Astroneer, уволила более 30 сотрудников после того, как Starseeker: Astroneer Expeditions не оправдала ожиданий на старте раннего доступа. Несмотря на значительные вложения и интерес аудитории, результаты проекта оказались ниже запланированных, поэтому студии пришлось пересмотреть распределение ресурсов.

О сокращениях компания сообщила 23-го числа. Под них попали специалисты самых разных направлений: художники, дизайнеры, программисты, продюсеры, сценаристы и тестировщики. Уволенным обещают выходные пособия и помощь в поиске новой работы. Директор по маркетингу Джо Тирадо подтвердил на Reddit, что показатели Starseeker оказались хуже ожидаемых.

После июньского запуска в игру успели заглянуть сотни тысяч человек, однако отзывы оказались неоднозначными. Часть игроков не оценила изменения привычных механик Astroneer и больший акцент на совместном прохождении. Таким образом, интерес к новому проекту сам по себе не обеспечил ему результатов, на которые рассчитывала студия.

При этом разработку Starseeker прекращать не собираются. Над игрой продолжит работать уменьшенная команда, которой предстоит подготовить её к полноценному релизу. Одновременно System Era Softworks намерена уделить больше внимания оригинальной Astroneer: часть сотрудников вернётся к работе над ней, а некоторые задачи, ранее порученные сторонним подрядчикам, снова возьмут на себя специалисты студии.

В компании признали, что поддерживать расширенный штат за счёт успеха одной Astroneer стало слишком дорого. Подробности дальнейших планов по обеим играм обещают раскрыть позднее. При этом руководство уже обсуждает стратегию развития на период после 2027 года.