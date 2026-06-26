Душ на передовой и новая система карьеры: Starship Troopers: Extermination получила крупное обновление 11

Студии Offworld и Knights Peak выпустили крупное обновление №11 для кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination. Патч добавляет новые игровые механики, расширяет систему прогресса и включает многочисленные улучшения производительности, а также исправления ошибок.

Одним из самых необычных нововведений стали полевые душевые, которые теперь можно строить в любой зоне строительства. Они не только смывают кровь и следы сражений с брони бойцов и тушат горящих солдат, но и полностью восстанавливают здоровье. После принятия душа персонажи временно получают бонусы к скорости передвижения, точности стрельбы, прыжкам, лазанию и дополнительный опыт морали.

Не менее важным изменением стала система служебной истории DSV. Теперь игра подробно отслеживает карьеру каждого солдата: учитываются боевые действия, участие в операциях, развитие классов и выполнение заданий. За достижение определённых этапов игроки будут получать карьерный опыт и повышать свой статус в рядах Мобильной пехоты.

Также обновление вводит ежедневные диспетчерские задания. На старте игрокам доступно 47 различных миссий, которые регулярно обновляются и приносят дополнительный опыт вместе с прогрессом в новой системе карьеры.

Одновременно с выходом патча появился косметический набор Tesla Giants Supporter Pack стоимостью 2,99 доллара. В него входят уникальные элементы экипировки и оформления оружия, вдохновлённые вымышленной школьной спортивной командой из вселенной Starship Troopers.

Starship Troopers: Extermination продолжает активно развиваться после полноценного релиза, постепенно расширяя возможности кооперативного режима и делая систему долгосрочного прогресса заметно глубже, чем на старте игры.