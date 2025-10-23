Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination выходит на PS5 с масштабным обновлением

Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination готовится к релизу на PlayStation 5, а разработчики представили новый трейлер, посвящённый основам геймплея. Игрокам предстоит вступить в битву с инопланетными жуками на стороне Объединённой Федерации Граждан в формате тактического шутера для 16 участников.

В ходе миссий пользователи будут осваивать различные планеты с уникальными условиями, выбирая одну из специализаций: снайпер, подрывник, страж, рейнджер, медик или инженер. Основой успеха станет командная работа: строительство передовых баз, управление ресурсами и скоординированные действия с использованием голосового чата помогут выжить в смертельно опасных условиях.

С релизом на PS5 игра получает крупное обновление 1.7. Оно добавляет новую локацию — захваченный жуками космический корабль «Спарта», а также нового босса — Скорпиона. Игроки смогут опробовать свежие перки и продолжить участие в «Галактической войне», соревнуясь за контроль над планетами и ресурсы.

Проект черпает вдохновение из культовой франшизы «Звёздный десант», сочетая элементы классического боевика с современной тактической механикой. Это уже вторая попытка создать успешную игру по вселенной после стратегии Starship Troopers: Terran Command 2022 года, которая получила умеренные отзывы, но заложила основу для нового кооперативного шутера.

С релизом на PS5 и новым контентом Starship Troopers: Extermination обещает стать захватывающим опытом для фанатов франшизы и любителей кооперативных шутеров, где стратегия, командная работа и борьба с гигантскими жуками станут ключом к выживанию.