Обновление для раннего доступа Starship Troopers: Extermination добавляет режим Орды, профили игроков и статистику ©

Компания Offworld Industries в сотрудничестве с Sony Pictures Consumer Products объявила о втором обновлении Starship Troopers: Extermination в раннем доступе Steam, в котором представлены новые функции и существенные дополнения к основному игровому процессу.

Обновление 0.4.0 является наиболее полным на сегодняшний день, добавляя режим Орды: совершенно новый боевой режим, основанный на выживании, в котором игроки сражаются с полчищами врагов, сложность которых постепенно увеличивается, создавая окончательное испытание ваших навыков и сообразительности. Укрепляйте свою базу и истребляйте легионы вторгшихся жуков, а затем сделайте шаг назад, чтобы управлять своим настраиваемым профилем игрока, накапливая статистику, чтобы заслужить право похвастаться тем, что вы являетесь истребителем номер один в галактике.

Обновление 0.4 вводит отслеживание статистики игроков и профили игроков, что позволяет Авангардам во всем мире лучше составлять таблицы своих личных показателей истребления. Эта первая версия содержит основные статистические данные, такие как общее количество убийств, воскрешений, смертей, побед, поражений и извлечений, а в дальнейших обновлениях будет добавлено больше статистических данных. Думаете, есть определенный тип врагов, которых вы уничтожили больше, чем другие? Эта статистика игрока расскажет вам, что вы уничтожили с крайним предубеждением, наряду с другими обозначениями, такими как убийства по типу оружия, и может быть отфильтрована как по игровому режиму, так и по классу.