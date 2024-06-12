По словам актёра Каспера Ван Дина, Starship Troopers: Extermination это как фильм, но в 1000 раз больше

Полная версия кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination от Offworld Industries представит однопользовательский режим с Каспером Ван Дином в роли генерала Джонни Рико, и это должно стать первым из многих моментов повествования для игры в течение следующих нескольких лет.

Game Rant встретился с Каспером Ван Диеном и главой отдела маркетинга Offworld Гаретом Вудсом, чтобы поговорить о роли Ван Дина и о том, как это соотносится с его опытом работы в фильмах. Ван Дин рассказал о том, что игра часто кажется более реальной, чем когда он играл в фильмах, и как игра черпает вдохновение из всей франшизы фильмов, а не только из хита 1997 года. Кроме того, Вудс рассказал о том, как важно для игроков чувствовать как будто они на съемочной площадке Звёздного десанта.

Ван Дин сказал:

Когда я играю в игру, то чувствую, что нахожусь в фильме. Надеюсь, что и все остальные будут испытывать то же самое, но фильм теперь в 10 или в 1000 раз больше. Больше разных жуков, больше деталей, есть крутые солдаты, все эти разные персонажи, которыми вы можете быть. Я могу кричать на них и пытаться подтолкнуть их к тому, чтобы они стали лучше, очень любящим, отеческим образом — в чем я действительно хорош, судя по всему, благодаря моему спокойному лицу убийцы.

Ван Дин говорит, что чувствует, что вырос вместе с Джонни Рико, и этот человек и его роль действительно кажутся неразделимыми, и его возвращение в новой истории невероятно захватывающе. Подобно тому, как лейтенант Расчак играл отцовскую роль над Головорезами в фильме, генерал Рико будет «ободряющим» присутствием для солдат в однопользовательской истории Extermination.

Вудс говорит, что для игры было важно заставить игроков почувствовать себя на съемочной площадке, и на самом деле, Ван Дин заметил, что в некоторых отношениях это даже более реально. В конце концов, съемки включали стрельбу по грязи, а актеры были окружены зелеными экранами, в то время как игроки в игре действительно сталкиваются с насекомыми и реагируют на настоящую опасность. Также было важно включить многие элементы, увиденные в фильме: укрепления, варианты арахнидов, оружие и сценарии, необходимые для ощущения подлинности. Как сказал Вудс,

Это должно быть так, как будто вы на съемочной площадке, и теперь вы можете продолжить это путешествие, которое мы все хотели совершить в 1997 году, но у нас не было технологий для этого. Лучшее, что у нас было, это несколько игр RTS и некоторые мобильные игры. Впервые у нас есть технология, чтобы иметь возможность играть от первого лица с ордами жуков с 15 другими солдатами и заново переживать этот опыт. Так здорово слышать, как Каспер видит нашу домашнюю работу и говорит: «Да, вот как это было».

Однако Starship Troopers: Extermination не просто черпает вдохновение из оригинального фильма. Команда также обратилась к остальной части франшизы, понимая, что, несмотря на плохой прием этих фильмов, было много достойных игровых идей для исследования. Электрические ограждения и кромешная тьма Starship Troopers 2, а также некоторые из более уникальных вариантов арахнидов в серии — все это помогает Extermination ощущаться как более полно реализованный опыт Звёздного десанта.