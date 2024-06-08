Полная версия шутера Starship Troopers: Extermination выйдет 11 октября на PS5, Xbox Series и ПК

Шутер от первого лица Starship Troopers: Extermination выйдет из раннего доступа и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 11 октября, объявили издатель Knights Peak и разработчик Offworld Industries. Версии для консолей будут доступны как на физических носителях, так и в цифровом формате.

Starship Troopers: Extermination впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 17 мая 2023 г.

Каспер Ван Дин, звезда оригинального фильма 1997 года «Звездный десант», вернется в роли своего культового персонажа Джонни Рико в Starship Troopers: Extermination, командуя игроками в новом однопользовательском режиме игры, включенном в запуск 1.0, наряду с новыми врагами, локациями и многим другим.

Новый режим игры полностью сосредоточен на однопользовательском опыте, предлагая 25 отдельных миссий и различные сценарии сражений игрока против врага в различных средах, со второй главой, которая последует после запуска. Выбранные для элитной группы спецназа в составе Мобильной пехоты, игроки выполняют приказы живой легенды генерала Джона «Джонни» Рико, доказывая свою храбрость против орд вражеских паукообразных с помощью трех оригинальных союзников-NPC, чтобы доказать, что они достойны вербовки.

Starship Troopers: Extermination — это кооперативный шутер от первого лица, который помещает вас на далекие линии фронта тотальной битвы с жуками! Собирайтесь в отряд, хватайте винтовку и вносите свой вклад в качестве элитного бойца Deep Space Vanguard, который должен вернуть планеты, захваченные угрозой Арахнидов.