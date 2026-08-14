Разработчики шутера Starship Troopers: Extermination представили дорожную карту на вторую половину 2026 года

Разработчики кооперативного фантастического шутера Starship Troopers: Extermination опубликовали обновлённый график развития проекта, подведя итоги двух лет активной поддержки. За этот внушительный период авторы успели выпустить огромное количество контента, включая исправления ошибок, глобальные оптимизации, новые виды жуков, карты и миссии. На текущий момент команда находится на пороге релиза двенадцатого крупного обновления, которое станет доступно пользователям уже в августе 2026 года. Свежий патч Pack привнесёт массу важных изменений и расширит границы противостояния с космическими жуками, причём создатели постарались упаковать в него как можно больше качественных улучшений игрового процесса на основе отзывов сообщества.

Ключевой особенностью августовского обновления под номером 12 станет масштабное расширение уже существующей игровой карты Х-11, общая площадь которой увеличится практически в два раза. Это нововведение откроет перед игроками совершенно новые тактические зоны для ведения боя, дополнительные места для возведения оборонительных баз и уникальные точки для выполнения боевых задач. Кроме того, в этом месяце в шутер официально возвращается глобальный режим Галактический фронт, который принесёт с собой новые пассивные перки, опасные метеоритные дожди на локациях и мощную винтовку Морита 3. Параллельно в цифровом магазине появятся свежие модификации для доступного вооружения и платные наборы косметических предметов.

Следующий важный этап развития запланирован на октябрь 2026 года, когда состоится официальный релиз 13 контентного обновления, приуроченного к очередной годовщине с момента запуска игры. Главной угрозой для десантников станет появление летающего жука-прыгуна, способного атаковать отряды с воздуха и кардинально менять привычный ход оборонительных сражений. Вместе с этой летающей угрозой в игре появится переработанная обучающая зона Лагерь Расчак, представляющая собой полностью обновлённый режим тренировки по строительству укреплений. Также октябрьский апдейт добавит в арсенал классическую винтовку Морита МК1 и подарит всем пользователям бесплатный набор косметических предметов.

Финальным аккордом в текущем году станет 14 крупное обновление, полноценный релиз которого намечен на середину декабря 2026 года. Декабрьский патч развернёт совершенно новый этап Галактического фронта, добавит свежие ежедневные миссии для оперативников и расширит послужные списки. Разработчики обещают уделить повышенное внимание техническому состоянию проекта, выпустив очередную порцию оптимизаций производительности для персональных компьютеров, консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Уже в ноябре 2026 года авторы планируют опубликовать первые намёки и тизеры касательно своих масштабных планов по развитию вселенной на весь следующий год.