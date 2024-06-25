Starship Troopers: Extermination получила крупнейшее на сегодняшний день обновление в раннем доступе

Разработчик Offworld выпустил обновление 0.8 для своего хитового многопользовательского шутера Starship Troopers: Extermination, которое добавляет новую планету, Планету X-11, и новую игровую динамику, резню. Введение резни приведет к постоянно меняющемуся ландшафту, поскольку трупы убитых жуков будут оставаться разбросанными по ландшафту и заставят игроков и врагов приспосабливаться к новой местности. Планета X-11 добавляет новую арену войны и будет включать 2 локации ARC, 2 локации орды, 8 локаций AAS и 4 карты Hive Hunt.

Резня делает цену войны неотъемлемой частью ландшафта, поскольку трупы убитых арахнидов остаются разбросанными по всей зоне боевых действий, сохраняясь до тех пор, пока солдаты Авангарда не смогут расстрелять, взорвать или сжечь их. Мало того, что тела врагов создадут постоянно меняющуюся боевую среду, но и все еще живые арахниды будут адаптироваться к новой местности, что даже позволит им достичь ранее недоступных областей.

Обновление 0.8 также представляет новую арену войны: Планета X-11, назначенная Федерацией горнодобывающая планета в системе Тибаннис, которая находится глубоко в Карантинной зоне Арахнидов. Совсем недавно планета играла важную стратегическую роль в качестве дома для поста прослушивания глубокого космоса Teefang Array, ключевой станции для сбора разведданных об активности жуков. К сожалению, это сделало X-11 целью, и теперь планета подвергается постоянным атакам вражеских вторжений. Планета X-11, включающая 2 локации ARC, 2 локации орды, 8 локаций AAS и 4 карты охоты на улья, является одним из самых существенных дополнений к Starship Troopers: Extermination на данный момент, и еще больше контента появится, когда игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X | S 11 октября, что совпадает с ее выходом из раннего доступа в 1.0 в Steam.