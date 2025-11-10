Starship Troopers: Extermination получит авиаудары и систему прогрессии компаний в обновлении 1.8

Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination готовится к масштабному обновлению 1.8, которое выйдет в ноябре и принесёт с собой несколько долгожданных нововведений. Главной особенностью станет внедрение авиаударов — механики, которая ранее была визитной карточкой Helldivers 2. Однако в Extermination авиаудары работают иначе: вместо мгновенного вызова по желанию игрока их активация привязана к побочной миссии. Участникам предстоит защищать специальные объекты на карте под названием «Ретрансляторы Флота». Успешная защита позволит вызвать разрушительные бомбовые удары по ордам арахнидов, добавляя зрелищности и динамики, которой иногда не хватает игре в сравнении с визуально мощным Helldivers 2.

Помимо авиаударов, обновление 1.8 внедряет систему прогрессии для игровых компаний — групп игроков, которые смогут повышать уровень через 50 рангов, открывая косметические награды и создавая ощущение долгосрочного развития. Также разработчики добавят новую карту «Борей» для режима «Критический удар», действие которой разворачивается в заснеженной пустоши, требующей от команд новых тактических подходов.

Студия Offworld также поделилась планами на будущее: в разработке находятся новый противник «Прыгающий жук», два новых вида оружия — умная винтовка и штурмовая винтовка «Морита 3» — и мех-костюм M11 «Бабар», способный придать сражениям с жуковыми новое измерение. Несмотря на то что Extermination в целом уступает Helldivers 2, она сохраняет уникальные достоинства: мультиплеер остаётся свежим и захватывающим, а уничтожение гигантских орд арахнидов приносит особое удовольствие.