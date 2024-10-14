В 2025 году Starship Troopers: Extermination получит новые способности, перки, карты и типы арахнидов

Starship Troopers: Extermination от Offworld покинула ранний доступ Steam для ПК и вышла на Xbox Series X/S и PS5. Однако путешествие для шутера со строительством базы и кооперативным режимом еще не закончено. Разработчик обновил план контента, пообещав производительность и оптимизацию, изменения качества жизни и шкафчик снаряжения в четвертом квартале 2024 года.

В первом квартале 2025 года будут добавлены новые способности, перки, арахниды, насадка Morita Under Barrel и пять новых уровней для развития класса. После этого во втором квартале 2025 года будет представлена ​​новая карта, новый тип арахнидов, и глава 2 руководства по одиночной игре S.O.G. Помимо этого, планы неизвестны, поэтому следите за новостями и обновлениями (а также за возможными сюрпризами).

Основанная на фильме, Starship Troopers: Extermination позволяет до 16 игрокам объединиться на гигантских картах, чтобы сражаться с ордами арахнидов. На выбор предлагается шесть классов, каждый из которых имеет разное оружие и строительство базы, поскольку игроки могут сражаться с сотнями жуков в определенные моменты.