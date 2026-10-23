В Starship Troopers: Extermination появились новые враги: летающие жуки Хопперы из первого фильма

Если раньше в Starship Troopers: Extermination главная опасность поджидала солдат на земле, то теперь придётся смотреть и в небо. Разработчики из Offworld выпустили обновление №13, которое добавило в кооперативный шутер летающих жуков Hopper Bug из оригинального фильма «Звёздный десант».

Эти огромные насекомые способны атаковать с воздуха, создавая дополнительные проблемы для бойцов Федерации. Теперь во время обороны укреплений и сражений с ордами арахнидов игрокам придётся следить не только за наземными противниками, но и за угрозами над головой.

Возвращение летающих жуков стало ещё одной отсылкой к знаменитому фантастическому боевику 1997 года, на котором основана игра. Новых противников показали в отдельном трейлере Hoppers Take Flight.

Обновление №13 уже доступно в Starship Troopers: Extermination.