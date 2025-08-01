Всех жуков - в клочья! Бесплатные выходные и скидка 50% на кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination

Если вы давно хотели примерить броню бойца Звёздного десанта и отправиться в бой с ордами инопланетных жуков — сейчас самое время. Starship Troopers: Extermination, кооперативный шутер от первого лица для 16 игроков, стал временно бесплатным на выходные. До конца акции можно без лишних затрат опробовать игру, вступить в ряды Федерации и сразиться с арахнидами на дальних планетах.

Игроков ждут масштабные кооперативные миссии, динамичные перестрелки и напряжённая борьба за выживание в составе элитного отряда. Игра идеально подойдёт как для ветеранов жанра, так и для новичков — всё, что нужно, это собрать команду и исполнить свой долг перед человечеством.

А если игра придётся по вкусу, есть и ещё один приятный бонус: в период акции Starship Troopers: Extermination продаётся с 50% скидкой. Отличный повод остаться на передовой подольше и продолжить истребление чужеродной угрозы.