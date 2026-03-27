Жуки не пройдут: в Starship Troopers: Extermination добавили боевой экзоскелет "Бабар"

Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination получил крупное обновление 1.10 на PlayStation 5. Главной новинкой стал боевой экзоскелет M-11E «Бабар» (Babar Marauder) — мощная двуногая машина, способная кардинально изменить ход сражений с арахнидами.

Экзоскелет обеспечивает подавляющую огневую мощь на передовой, делая командную игру ещё более тактической. Игрокам по-прежнему предстоит координировать действия, грамотно расходовать ресурсы и выживать в масштабных кооперативных битвах на 16 человек.

Кроме того, обновление добавило систему «Наград за повторную службу» с новыми бонусами, включая револьвер TW-7 «Освободитель». Патч также включает ряд исправлений и улучшений, направленных на повышение стабильности и баланса.

Обновление усиливает акцент на командной игре и делает сражения против жуков ещё более зрелищными и напряжёнными.