Для Starship Troopers - Terran Command анонсировано дополнение The Eradicators Battle Group

The Eradicators — первое дополнение в Battle Group DLC для Starship Troopers: Terran Command, сосредоточенное исключительно на новом контенте для Territory Mode.
Боевая группа, рожденная в лабораториях и исследовательских центрах планеты Ghutana и получившая название The Eradicators Battle Group, располагает новым набором уникальных юнитов, оснащенных научными разработками и технологиями: истребляйте Arachnids с помощью смертоносных химических веществ, уничтожайте их из мощного ядерного и радиационного оружия либо используйте сверхсекретные биологические технологии, чтобы выпускать на них собственные управляемые орды Bug!
Примечание: в данном DLC отсутствует сюжетная кампания.
Обзор контента:
- Новая планета/локация
- 7 новых юнитов игрока
- 4 новых юнита Arachnid
- 10 новых Territory Maps
- Новые технологии
- Новые цели
Всё тянут эту поделку похвально. Прошёл уже давно и если честно не запало в душу. Всё-таки фильм то был интересен тем уровнем абсурда которым можно описать то что называет пропагандой и результатом её воздействия на населения.
Ну не знаю, в целом игра понравилась, середнячок, эдакий company of heroes, лучше бы 2 часть уже анонсировали и масштабы увеличили