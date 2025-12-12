ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starship Troopers - Terran Command 16.06.2022
Стратегия, RTS, Тактика, Научная фантастика
7.5 251 оценка

Для Starship Troopers - Terran Command анонсировано дополнение The Eradicators Battle Group

yjffhuc fhufc yjffhuc fhufc

The Eradicators — первое дополнение в Battle Group DLC для Starship Troopers: Terran Command, сосредоточенное исключительно на новом контенте для Territory Mode.

Боевая группа, рожденная в лабораториях и исследовательских центрах планеты Ghutana и получившая название The Eradicators Battle Group, располагает новым набором уникальных юнитов, оснащенных научными разработками и технологиями: истребляйте Arachnids с помощью смертоносных химических веществ, уничтожайте их из мощного ядерного и радиационного оружия либо используйте сверхсекретные биологические технологии, чтобы выпускать на них собственные управляемые орды Bug!

Примечание: в данном DLC отсутствует сюжетная кампания.

Обзор контента:

  • Новая планета/локация
  • 7 новых юнитов игрока
  • 4 новых юнита Arachnid
  • 10 новых Territory Maps
  • Новые технологии
  • Новые цели
Источник  
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Egik81

Всё тянут эту поделку похвально. Прошёл уже давно и если честно не запало в душу. Всё-таки фильм то был интересен тем уровнем абсурда которым можно описать то что называет пропагандой и результатом её воздействия на населения.

Mystic_Fox

Ну не знаю, в целом игра понравилась, середнячок, эдакий company of heroes, лучше бы 2 часть уже анонсировали и масштабы увеличили