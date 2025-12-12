Для Starship Troopers - Terran Command анонсировано дополнение The Eradicators Battle Group

The Eradicators — первое дополнение в Battle Group DLC для Starship Troopers: Terran Command, сосредоточенное исключительно на новом контенте для Territory Mode.

Боевая группа, рожденная в лабораториях и исследовательских центрах планеты Ghutana и получившая название The Eradicators Battle Group, располагает новым набором уникальных юнитов, оснащенных научными разработками и технологиями: истребляйте Arachnids с помощью смертоносных химических веществ, уничтожайте их из мощного ядерного и радиационного оружия либо используйте сверхсекретные биологические технологии, чтобы выпускать на них собственные управляемые орды Bug!

Примечание: в данном DLC отсутствует сюжетная кампания.

Обзор контента: