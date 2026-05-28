Для Starship Troopers: Terran Command вышло дополнение The Eradicators с новыми юнитами и механикой

Стратегия Starship Troopers: Terran Command продолжает расширять вселенную «Звёздного десанта». Разработчики выпустили первое дополнение из серии Battle Group под названием The Eradicators. В отличие от ранее анонсированного сюжетного расширения с полноценной кампанией из десяти миссий, этот релиз целиком сфокусирован на контенте для режима Territorial Mode (10 новых карт).

Действие дополнения разворачивается на токсичной планете Гутана, где боевая группа «Искоренители» испытывает экспериментальные военные технологии, балансирующие на грани этики и науки.

Игрокам становятся доступны 7 новых юнитов Мобильной пехоты, включая тяжелобронированную технику и отряды с химическим, радиационным и биологическим оружием. Ключевая особенность — возможность использовать секретные биотехнологии против самих арахнидов, выпуская на врага управляемые орды жуков.

В ответ на усиление десантников арахниды мутировали, получив 4 новых типа юнитов, способных прорывать укреплённые позиции. Стандартные тактические построения и привычные приёмы защиты потребуют полного пересмотра.

DLC уже доступно для владельцев Starship Troopers: Terran Command.