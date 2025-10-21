Для Starship Troopers: Terran Command вышло крупное обновление 2.0

Издатель Slitherine и разработчик The Artistocrats выпустили самое масштабное на сегодняшний день обновление Starship Troopers: Terran Command. Это масштабное бесплатное обновление 2.0 — режим «Территория» — меняет основной игровой процесс и добавляет беспрецедентный стратегический уровень на уровне планет.

Новый режим «Территория» позволяет игрокам командовать планетарной обороной в трёх мирах, представленных в базовой игре и двух дополнениях (Rising Hell и Urban Onslaught). Эта стратегическая кампания обеспечивает невиданный ранее в Terran Command уровень персонализации и реиграбельности.

Вместо того, чтобы следовать одной заскриптованной миссии за другой, игроки теперь сами решают, где и как нанести удар по жукам и уничтожить их гнезда в открытой стратегической кампании. Сражения можно вести по всей галактике, причём каждая планета предлагает свой уникальный набор карт, целей и уникальных угроз со стороны арахнидов, что гарантирует, что ни одна кампания не будет одинаковой.

Режим «Территория» представляет новый стратегический уровень, где контроль и защита точек территории имеют первостепенное значение. Удержание этих стратегически важных точек гарантирует стабильный доход от нового, важного ресурса. Этим ресурсом необходимо грамотно распоряжаться, чтобы набирать новые отряды, укреплять ослабленные отряды и открывать доступ к передовым технологиям. Арахниды не сдадутся без боя: их мощь будет неуклонно расти по мере развития кампании, что приведёт к беспощадным контратакам.