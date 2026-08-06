Для стратегии Starship Troopers: Terran Command анонсировали масштабное дополнение в джунглях

Разработчики из студии The Artistocrats совместно с издательством Slitherine анонсировали масштабное контентное дополнение для научно-фантастической стратегии Starship Troopers: Terran Command. В официальном объявлении авторы предложили игрокам приготовить винтовки Morita и настроиться на ожесточенные бои в диких тропических зарослях новой планеты Vega-V. Грядущее DLC позиционируется создателями как одно из самых крупных в истории проекта, а свежие подробности о нем начнут поступать в самое ближайшее время.

Сюжетная кампания расширения будет состоять из девяти проработанных миссий, действие которых развернется в самом сердце непроходимых джунглей. На этот раз бойцам Федерации предстоит не только охотиться на опасных жуков и удерживать удаленные аванпосты, но и оборонять разрастающиеся человеческие колонии. Кроме того, сценаристы обещают раскрыть ужасные тайны заброшенного подземного убежища, которое люди давным-давно покинули по неизвестным причинам.

Дополнение существенно расширит тактический потенциал игры за счет добавления девяти новых боевых юнитов Федерации. Им предстоит столкнуться с четырьмя невиданными ранее видами агрессивных арахнидов, адаптировавшихся к тропическому климату планеты. Любители сетевых баталий и испытаний также получат приятный бонус в виде пяти дополнительных карт, созданных специально для соревновательного режима удержания территорий.

В качестве тизера разработчики опубликовали первый эксклюзивный скриншот, демонстрирующий густые смертоносные джунгли и несколько новых отрядов низкого ранга. Проект на текущий момент доступен для покупки на ПК в сервисе Steam, где грядущее DLC уже можно будет добавить в список желаемого. Точную дату выхода и стоимость контентного расширения команда пообещала раскрыть в рамках следующих информационных сводок.