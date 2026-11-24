Разработчики Starship Troopers: Terran Command раскрыли новые подробности дополнения Tropical Terror, события которого развернутся в джунглях планеты Вега-V. В свежем дневнике авторы показали одну из сюжетных миссий, новую боевую машину и полезное изменение системы управления подразделениями. На этот раз мобильной пехоте предстоит навести порядок в туристическом парке, где арахниды выбрались из своих вольеров.

Миссия пройдёт в New Eden Wildlife and Amusement Park. Согласно сообщению FEDNET, экологические активисты устроили диверсию во время представления в центральном Колизее, после чего жуки проникли на территорию парка и начали нападать на других обитателей. Морской пехоте придётся зачистить не только арену, но и пляжи, главный отель и ботанические сады.

Последние окажутся особенно неприятным местом для сражений: сбежавшие жуки-прыгуны используют узкие дорожки и высокие живые изгороди, ограничивающие обзор и дальность стрельбы. Разработчики советуют держать рейнджеров на передовой, а подразделения с непрямым огнём — позади. После зачистки садов начнётся ливень, который погрузит парк во тьму. Защитные электрические ограждения вдоль сафари-маршрута выйдут из строя, и десанту придётся уничтожить всех оставшихся арахнидов.

Одним из главных помощников пехоты станет новая машина M4G-T Thumper — парящая платформа с миномётом среднего калибра. Она эффективно поражает легкобронированные наземные цели, а специальные снаряды с воздушным подрывом позволяют атаковать летающих противников. В экстренной ситуации Thumper также может выпустить противотанковую ракету.

Элитные способности машины включают осветительный и термитный боеприпасы. Первый подсвечивает область и увеличивает урон по находящимся в ней противникам, второй оставляет за собой горючее вещество. Оба снаряда медленно опускаются на парашютах, давая игроку время воспользоваться их эффектами.

Помимо нового контента, разработчики готовят улучшение управления: в следующем обновлении можно будет задавать приоритетные цели для каждого типа подразделений. Например, снайперы автоматически начнут атаковать жуков-плевальщиков, если назначить их главной целью.

Запись на закрытое тестирование Tropical Terror уже открыта на сайте разработчиков. Дополнение получит новые миссии и боевые единицы, а свежий дневник показывает, что авторы делают ставку не только на сражения в джунглях, но и на более разнообразные тактические ситуации.