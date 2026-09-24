Starship Troopers: Terran Command получит Tropical Terror - новая кампания отправит пехоту в тропики Вега-V

Компания Slitherine анонсировала Tropical Terror — новое дополнение для Starship Troopers: Terran Command. Оно перенесёт мобильную пехоту на тропическую планету Вега-V, где Федерация пытается развивать колонию, несмотря на присутствие Арахнидов.

В состав DLC войдёт сюжетная кампания из девяти миссий, сопоставимая по масштабу с Urban Onslaught. Игроков ждут новые диалоги, традиционные пропагандистские ролики FEDNET и несколько типов локаций — от развивающихся колоний и пограничных аванпостов до парка Wildlife Wonders, джунглей, болот и подземного убежища заброшенной колонии.

История будет сосредоточена на двух персонажах. Репортёрша FEDNET Анна-София Бланше прибывает на Вега-V, чтобы продвигать колонизацию планеты и одновременно строить собственную карьеру. Ей противостоит подполковник Канул, уроженка Вега-V, которая пытается защитить так называемую «Зелёную зону», несмотря на нехватку людей и техники.

По мере прохождения игроки получат доступ к новым подразделениям. Рейнджеры с карабинами Morita смогут создавать импровизированные огневые точки и вызывать артиллерийскую поддержку, операторы воздушной поддержки будут отвечать за обеспечение войск и авиаудары, а снайперы в моторизованных скафандрах получат винтовку Morita Triple X, способную поражать в том числе бронированные цели.

Арсенал также пополнится шестью транспортными средствами, включая переоборудованный для боевых задач лесозаготовительный SawMaster 35T, самоходную артиллерию M9D-T Minotaur, M23C-T Fortis Assault Carrier и различные варианты боевой машины Mk.II Marauder.

Противостоять новым войскам будут четыре разновидности Арахнидов. Delver умеет зарываться в землю, Scarab отличается небольшими размерами и тяжёлой бронёй, Venator атакует прыжками и распыляет коррозионное липкое вещество, а гигантский King Tanker обладает мощной защитой и способен поражать войска кислотой.

Tropical Terror также расширит Territory Mode новыми картами, миссиями, технологиями и косметическими наградами для Cobra Company. Карты Вега-V будут доступны и другим боевым группам, а сражения можно будет проводить на планетах из других DLC и на Квалаше из основной игры.