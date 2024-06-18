Стратегия Starship Troopers: Terran Command обзавелась вторым дополнением Urban Onslaught

Urban Onslaught, второе основное дополнение к популярной стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command от Slitherine и The Artistocrats, теперь доступно на ПК. В этой новой сюжетной кампании из девяти миссий игроки возглавляют мобильную пехоту, чтобы защитить великий город Маханагар от натиска арахнидов, которые превратили дома мирных жителей в руины.

DLC сосредоточено на открытых картах, которые предлагают множество разнообразия и большую тактическую свободу. На протяжении всей истории из девяти миссий игроки будут освобождать огромный аэропорт, зачищать внутренние здания и проходить через подземные подвалы, канализацию и линии метро.

В этой новой сюжетной кампании игроки получат доступ к восьми новым юнитам, которые помогут подавить угрозу насекомых. К ним относятся M23 Rainmaker, который может обрушивать на врагов бесконечный шквал ракет, универсальный M7 Cyclone, который может уничтожать угрозы как в воздухе, так и на земле, и A-12 Pegasus Gunship, оснащённый мощным миниганом.

Игрокам предстоит столкнуться с четырьмя новыми типами юнитов арахнидов. К ним относятся Hornets, которые роятся на игроков бесконечными потоками из своих гнёзд, Bursters, которые выбрасывают летучее вещество, и Ravagers, которые атакуют взрывными снарядами. Их можно отразить, установив один из четырёх новых типов оборонительных турелей: минометные башни, башни с тяжелыми пушками, башни с автопушками и башни с баллистическими ракетами.

Полный список функций, включенных в DLC: