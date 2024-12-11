Стратегия Starship Troopers: Terran Command получит крупное обновление с новым режимом в начале 2025 года

В этом году во время Slitherine Next был представлен новый игровой режим Territory Mode для стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command. Он станет частью крупного бесплатного обновления в начале следующего года и добавит массу нового контента как в базовую игру, так и в два выпущенных в настоящее время DLC.

В этом режиме можно играть на целом ряде новых карт, где игрок может использовать все юниты из базовой игры и любых имеющихся DLC, чтобы сражаться с арахнидами за «территориальные точки». Эти точки со временем предоставляют ресурсы для покупки юнитов, замены потерь и инвестирования в новые технологии.

Режим фокусируется на выборе игрока, настройке и возможности повторного прохождения, обеспечивая новый опыт с каждым прохождением. В настоящее время режим находится в закрытом бета-тестировании, но вскоре будет доступен в открытом бета-тестировании, что позволит большему количеству игроков опробовать его до официального релиза.