Starship Troopers: Ultimate Bug War 16.03.2026
Шутер, Инди, От первого лица, Ретро, Научная фантастика
4.7 18 оценок

Динамичный StarshipTroopers: Ultimate Bug War! получил бесплатную демоверсию

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Dotemu и Auroch Digital объявили о выходе бесплатной демоверсии Troopers: Ultimate Bug War!. Она уже доступна для на ПК в Steam.

Объединенная Федерация граждан призывает вас вступить в бой за судьбу человечества! Это Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Арахниды расползлись далеко за пределы своей родной Клендаты, вторгаясь в человеческие владения по всей галактике.

Именно вам предстоит возглавить благородную миссию человечества по защите галактики, лично, на передовой. Пустите в ход разнообразный и уникальный арсенал мобильной пехоты, чтобы сжигать, расчленять и калечить арахнидов в яростных боях от первого лица: глазами майора Саманты «Сэмми» Дитц.

Эта игра погрузит вас в самое реалистичное изображение войны! Наш отдел разработки воплотил аутентичный ретро-шутер от первого лица, дополнив его качественными видеотрансляциями от легендарных героев Федерации, таких как генерал Джонни Рико.

Полный релиз Troopers: Ultimate Bug War! состоится 16 марта на всех заявленных платформах.

Комментарии:  10
Шрек и осел vs CD Project

Вот ето мы берём.

С детства мечтал крошить СТАИ инопланетных жуков, как это примерно было в Alien Shooter и Serious Sam!!!

Была игрушка Starship Troopers в нулевых, но там чет совсем тухло на сегодняшний день.

А ещё актёр (глав.герой) из фильма напоминает Сралеона Кукенеди из копроигрушки СРЕ9

3
dmitrii-apollo

да это ад для глаз

2
LeoMacReady

Что бы покупатель не перепутал ничего - в ролике девушка кричит - "ИТС СОООУ ФААН!".

Пользователь ВКонтакте

Helldivers с AliExpress // Артём Слепуха

Mystic_Fox

Странная конечно игра, не понятно зачем она если есть Starship Troopers: Extermination которая такая же но с каким никаким графеном

darcs600

чем она такая же как эта? если память не изменяет екстерминатион не имеет сюжета кроме сессионных пострелушек 16 болванчиков против орд арахнидов

SexualHarassmentPanda

Это не звёздный дисайнт а майнкрафт какой то

WerGC

если плевать на визуал

Eclair_93

Вау, графа 2000-2001 года, системки 2020-го.

Мясо с майонезом

будь ты действительно экспертом коим пытаешься казаться) Знал бы что карты на 4 гбайта устарели в году 2017.
А если у тебя такой тезис вообще возник,значит владеешь ты сборочкой вполне типичной для тролля которая не тянет игры дальше года так 2012)