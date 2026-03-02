Динамичный StarshipTroopers: Ultimate Bug War! получил бесплатную демоверсию

Dotemu и Auroch Digital объявили о выходе бесплатной демоверсии Troopers: Ultimate Bug War!. Она уже доступна для на ПК в Steam.

Объединенная Федерация граждан призывает вас вступить в бой за судьбу человечества! Это Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Арахниды расползлись далеко за пределы своей родной Клендаты, вторгаясь в человеческие владения по всей галактике.

Именно вам предстоит возглавить благородную миссию человечества по защите галактики, лично, на передовой. Пустите в ход разнообразный и уникальный арсенал мобильной пехоты, чтобы сжигать, расчленять и калечить арахнидов в яростных боях от первого лица: глазами майора Саманты «Сэмми» Дитц.

Эта игра погрузит вас в самое реалистичное изображение войны! Наш отдел разработки воплотил аутентичный ретро-шутер от первого лица, дополнив его качественными видеотрансляциями от легендарных героев Федерации, таких как генерал Джонни Рико.

Полный релиз Troopers: Ultimate Bug War! состоится 16 марта на всех заявленных платформах.