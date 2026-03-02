Динамичный StarshipTroopers: Ultimate Bug War! получил бесплатную демоверсию

Dotemu и Auroch Digital объявили о выходе бесплатной демоверсии Troopers: Ultimate Bug War!. Она уже доступна для на ПК в Steam.
Объединенная Федерация граждан призывает вас вступить в бой за судьбу человечества! Это Starship Troopers: Ultimate Bug War!
Арахниды расползлись далеко за пределы своей родной Клендаты, вторгаясь в человеческие владения по всей галактике.
Именно вам предстоит возглавить благородную миссию человечества по защите галактики, лично, на передовой. Пустите в ход разнообразный и уникальный арсенал мобильной пехоты, чтобы сжигать, расчленять и калечить арахнидов в яростных боях от первого лица: глазами майора Саманты «Сэмми» Дитц.
Эта игра погрузит вас в самое реалистичное изображение войны! Наш отдел разработки воплотил аутентичный ретро-шутер от первого лица, дополнив его качественными видеотрансляциями от легендарных героев Федерации, таких как генерал Джонни Рико.
Полный релиз Troopers: Ultimate Bug War! состоится 16 марта на всех заявленных платформах.
Вот ето мы берём.
С детства мечтал крошить СТАИ инопланетных жуков, как это примерно было в Alien Shooter и Serious Sam!!!
Была игрушка Starship Troopers в нулевых, но там чет совсем тухло на сегодняшний день.
А ещё актёр (глав.герой) из фильма напоминает Сралеона Кукенеди из копроигрушки СРЕ9
да это ад для глаз
Что бы покупатель не перепутал ничего - в ролике девушка кричит - "ИТС СОООУ ФААН!".
Helldivers с AliExpress // Артём Слепуха
Странная конечно игра, не понятно зачем она если есть Starship Troopers: Extermination которая такая же но с каким никаким графеном
чем она такая же как эта? если память не изменяет екстерминатион не имеет сюжета кроме сессионных пострелушек 16 болванчиков против орд арахнидов
Это не звёздный дисайнт а майнкрафт какой то
если плевать на визуал
Вау, графа 2000-2001 года, системки 2020-го.
будь ты действительно экспертом коим пытаешься казаться) Знал бы что карты на 4 гбайта устарели в году 2017.
А если у тебя такой тезис вообще возник,значит владеешь ты сборочкой вполне типичной для тролля которая не тянет игры дальше года так 2012)