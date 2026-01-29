Джонни Рико снова в строю: ретро-шутер Starship Troopers: Ultimate Bug War! получил новый ролик

Разработчики ретро-шутера Starship Troopers: Ultimate Bug War! представили очередной проморолик, стилизованный под интервью с живыми актёрами. Видео выполнено в фирменной сатирической манере «Звёздного десанта» и отсылает к пропагандистским вставкам из культового фильма Пола Верховена. В центре ролика — генерал Джонни Рико в исполнении Каспера Ван Дина, который берёт интервью у майора Сэмми Дитц. Её роль сыграла актриса Шарлотта Молин.
Проект позиционируется как олдскульный шутер от первого лица, вдохновлённый играми 90-х годов. Разработчики обещают оригинальный сюжет, более 30 видов оружия и активное использование FMV-сцен с участием актёров, знакомых поклонникам по оригинальному фильму. Каспер Ван Дин станет ключевым лицом игры и появится в нескольких видеовставках.
Авторы подчёркивают, что ставка на живые видеоролики — осознанный художественный приём, призванный усилить ностальгическую атмосферу и иронию, характерную для франшизы. Подобный подход всё чаще используется в инди-проектах, стремящихся воссоздать дух конца прошлого века.
Релиз Starship Troopers: Ultimate Bug War! запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Где то рыдают от ностальгии фанаты C&C // Александр Искандер
оо ладно. графика этог ретро выглядит нее так всрато как могло быть))
честно местами графика похожа на Starship troopers 2005 года) а там не самая худжая графика даже на сегодня)
Не пойму нафига эту игру делают, если уже есть Starship Troopers: Extermination? Норм игруля, графон приятный, есть миссии на мясо, есть со строительством базы и т.д. Кооп на 16 человек
Для тех кто не хочет играть в кооперативе и хочет просто чилить в кампании объединенных сюжетом миссий
помню первую игру. в ней шикарно реализован масштаб стаи рахнидов. при этом оно работало на одном ядре. но проблемы были с совместимостью видеокарт и на картах выше ATI 9500-9600 игра косячила с шейдерами, а на слабых видяхах можно было играть только на низких