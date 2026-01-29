Джонни Рико снова в строю: ретро-шутер Starship Troopers: Ultimate Bug War! получил новый ролик

Разработчики ретро-шутера Starship Troopers: Ultimate Bug War! представили очередной проморолик, стилизованный под интервью с живыми актёрами. Видео выполнено в фирменной сатирической манере «Звёздного десанта» и отсылает к пропагандистским вставкам из культового фильма Пола Верховена. В центре ролика — генерал Джонни Рико в исполнении Каспера Ван Дина, который берёт интервью у майора Сэмми Дитц. Её роль сыграла актриса Шарлотта Молин.

Проект позиционируется как олдскульный шутер от первого лица, вдохновлённый играми 90-х годов. Разработчики обещают оригинальный сюжет, более 30 видов оружия и активное использование FMV-сцен с участием актёров, знакомых поклонникам по оригинальному фильму. Каспер Ван Дин станет ключевым лицом игры и появится в нескольких видеовставках.

Авторы подчёркивают, что ставка на живые видеоролики — осознанный художественный приём, призванный усилить ностальгическую атмосферу и иронию, характерную для франшизы. Подобный подход всё чаще используется в инди-проектах, стремящихся воссоздать дух конца прошлого века.

Релиз Starship Troopers: Ultimate Bug War! запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.