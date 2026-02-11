Служба в десанте начинается 16 марта: Starship Troopers: Ultimate Bug War! отправит игроков на войну с арахнидами

Ретро-шутер от первого лица Starship Troopers: Ultimate Bug War! выйдет 16 марта на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam и GOG). Об этом сообщили издатель Dotemu и студия Auroch Digital. На PC уже доступна демоверсия в Steam.

Игра переносит во вселенную «Звёздного десанта» и предлагает вступить в ряды мобильной пехоты. Разработчики обещают динамичную кампанию с миссиями и секретами, а также масштабные сражения против орд арахнидов, захвативших человеческие колонии за пределами Клендату.

В арсенале — более 30 видов оружия и техники: от винтовки Морита до механических двуногих машин и тактических ядерных боеприпасов. Отдельное внимание уделено «симуляции подготовки» новобранцев и подаче истории, посвящённой борьбе Федерации за выживание человечества.

В проекте также появится генерал Джонни Рико, а игроки познакомятся с новым персонажем — майором Самантой Дитц.