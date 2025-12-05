Сражайся с насекомыми в стиле 90-х: дебютный трейлер ретро-шутера Starship Troopers Ultimate Bug War

Во время шоу PC Gaming Show: Most Wanted состоялась мировая премьера ретро-шутера Starship Troopers Ultimate Bug War, созданного по мотивам культового фильма «Звёздный десант». Дебютный трейлер представил Каспера Ван Дина, исполнителя роли Джонни Рико, чей персонаж в ролике, кажется, потерял глаз, но это малая жертва на пути к победе человечества над арахнидной угрозой.

Игра позиционируется как классический шутер с интенсивным экшеном, где игрокам предстоит сражаться с множеством насекомоподобных врагов. Действие начинается на планете P, где когда-то героически удерживался аванпост, а сам Рико получил звание капрала после уничтожения Танкер-жука. Теперь же игроки вооружены культовой штурмовой винтовкой из фильма, а также разнообразным арсеналом: минитопы, дробовики, ракетные установки и даже боевой экзоскелет помогут справиться с насекомыми.

Противниками станут быстрые арахниды с острыми клешнями, летающие насекомые и плазменные жуки с планеты Клендату, способные стрелять «минами», прямо как в оригинальном фильме 1997 года. Динамика сражений обещает быть непрерывной и насыщенной, а ретро-стилистика придаёт игре классическое чувство шутера 90-х.

Тот факт, что Рико в трейлере показан в звании генерала, указывает, что события разворачиваются после фильма «Звёздный десант 3: Мародёр», добавляя игре интересный сюжетный контекст.

Starship Troopers Ultimate Bug War выйдет в 2026 году, а игру уже можно добавить в список желаемого на Steam, чтобы первыми испытать борьбу с арахнидной угрозой и насладиться ретро-шутером, полным экшена и насекомых.