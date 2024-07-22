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S.T.A.R.W.I.E.L.D. 01.08.2024
Экшен, Инди, От первого лица, Научная фантастика
6 1 оценка

Космический экшен S.T.A.R.W.I.E.L.D. готовится к релизу

GRAF_RAGE
Новости

Ураганная смесь Days Gone и Starfield от независимых разработчиков увидит свет уже совсем скоро. Фанаты космических приключений и мотоциклов точно останутся довольны. Скорый выход был отмечен выпуском свежего трейлера.

По заверениям разработчиков, действие S.T.A.R.W.I.E.L.D. разворачивается в открытом мире. В этой экшен-РПГ игрок сможет сражаться с монстрами, выполнять задания и, что главное, рассекать по поверхности планеты на байке!

Цель игрока на планете "Орхидея" — сбор важных данных для корпорации "Росток" которые придется с кровью и потом вырывать из цепких клешней краболюдей, пальцев рейдеров и ... и откуда-то доставать у левиафанов. Разнообразие противников и интересный мир, ждущий отважных исследователей, гарантированы.

Релиз игры запланирован на 1 августа этого года. Предзаказа, увы, нет.

22
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Porsche911GT3RS

Это похоже пародия на старфилд, сделанная двумя людьми, по фану и с бюджетом, как ящик пива и без экранов загрузок.

9
LeoMacReady

"похоже"? Очевидно

0
Великий Алладин

Вкусно и космоc

4
Andrey Nikiforov

От ошибок в тексте в глазах рябит.
Кстати, название звучит, как мокбастер на Беседку

3
Ang Dark

Потому-что копепастеры новости с других сайтов , которые прогоняют перевод через (промт) блин -_- уже давно пора понять, тут нет индивидуальных авторов.

1
askazanov

Это плагиат!?)))))) И наконец то НЕ выживалка!?))))

0
Potemayo3

Чувствуется, что ещё voices of the void вдохновлялись.

0
soulfox

Кринж

-4
Пользователь ВКонтакте

Высер какой-то. // Максим Долматов

-4
Квейкнутый

Шояпа какая то.

-4