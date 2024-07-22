Космический экшен S.T.A.R.W.I.E.L.D. готовится к релизу

Ураганная смесь Days Gone и Starfield от независимых разработчиков увидит свет уже совсем скоро. Фанаты космических приключений и мотоциклов точно останутся довольны. Скорый выход был отмечен выпуском свежего трейлера.
По заверениям разработчиков, действие S.T.A.R.W.I.E.L.D. разворачивается в открытом мире. В этой экшен-РПГ игрок сможет сражаться с монстрами, выполнять задания и, что главное, рассекать по поверхности планеты на байке!
Цель игрока на планете "Орхидея" — сбор важных данных для корпорации "Росток" которые придется с кровью и потом вырывать из цепких клешней краболюдей, пальцев рейдеров и ... и откуда-то доставать у левиафанов. Разнообразие противников и интересный мир, ждущий отважных исследователей, гарантированы.
Релиз игры запланирован на 1 августа этого года. Предзаказа, увы, нет.
Это похоже пародия на старфилд, сделанная двумя людьми, по фану и с бюджетом, как ящик пива и без экранов загрузок.
"похоже"? Очевидно
Вкусно и космоc
От ошибок в тексте в глазах рябит.
Кстати, название звучит, как мокбастер на Беседку
Потому-что копепастеры новости с других сайтов , которые прогоняют перевод через (промт) блин -_- уже давно пора понять, тут нет индивидуальных авторов.
Это плагиат!?)))))) И наконец то НЕ выживалка!?))))
Чувствуется, что ещё voices of the void вдохновлялись.
Кринж
Высер какой-то. // Максим Долматов
Шояпа какая то.