Космический экшен S.T.A.R.W.I.E.L.D. готовится к релизу

Ураганная смесь Days Gone и Starfield от независимых разработчиков увидит свет уже совсем скоро. Фанаты космических приключений и мотоциклов точно останутся довольны. Скорый выход был отмечен выпуском свежего трейлера.

По заверениям разработчиков, действие S.T.A.R.W.I.E.L.D. разворачивается в открытом мире. В этой экшен-РПГ игрок сможет сражаться с монстрами, выполнять задания и, что главное, рассекать по поверхности планеты на байке!

Цель игрока на планете "Орхидея" — сбор важных данных для корпорации "Росток" которые придется с кровью и потом вырывать из цепких клешней краболюдей, пальцев рейдеров и ... и откуда-то доставать у левиафанов. Разнообразие противников и интересный мир, ждущий отважных исследователей, гарантированы.

Релиз игры запланирован на 1 августа этого года. Предзаказа, увы, нет.