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S.T.A.R.W.I.E.L.D. 01.08.2024
Экшен, Инди, От первого лица, Научная фантастика
6.5 25 оценок

В Steam вышел российский аналог Starfield - S.T.A.R.W.I.E.L.D

Simple Jack
Новости

S.T.A.R.W.I.E.L.D. – экшн-игра, действие которой происходит на таинственной планете «Орхидея». Сегодня игра вышла в Steam.

Игрокам предстоит заниматься исследованием поверхности планеты на своём верном байке, выполняя миссии и раскрывать секреты для космической корпорации «Росток». Авторы обещают сражения с разнообразными врагами, такими как краболюди, рейдеры и левиафаны, а также в наличии сбор ресурсов для крафта и богатый открытый мир.

Важно понимать, что разработчиками игры являются всего два человека – Роман Харламов и Роберт Кузьмин. Именно поэтому не стоит ждать тысячи планет, как в Starfield. Авторы анонсировали несколько локаций.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Spillik

Очередной кал на хайпе ради сруба бабла.

2
Челодой моловек 94

в торренте не нашел чет

0
MadPyramus

S.T.A.R.F.A.I.L.D

0
Eios

Посмотреть бы на лицо Тодда, если индюшка утрет нос его "Скайриму №2" )))

-1
Destroited

Мда чего у наших не отнять так это чувство юмора, даже ролик впечатляет наличием безумия и полной ахинеи.

-1
Денис Сидоров 5

Поверь, это не чувство юмора)))

1
cuckold

Осталось дождаться аналог S.T.A.L.K.E.R.

-5
Brock_Harrison

уже есть аналоги сталкера и давно: фаллаут нью вегас например.

-6