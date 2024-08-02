В Steam вышел российский аналог Starfield - S.T.A.R.W.I.E.L.D

S.T.A.R.W.I.E.L.D. – экшн-игра, действие которой происходит на таинственной планете «Орхидея». Сегодня игра вышла в Steam.

Игрокам предстоит заниматься исследованием поверхности планеты на своём верном байке, выполняя миссии и раскрывать секреты для космической корпорации «Росток». Авторы обещают сражения с разнообразными врагами, такими как краболюди, рейдеры и левиафаны, а также в наличии сбор ресурсов для крафта и богатый открытый мир.

Важно понимать, что разработчиками игры являются всего два человека – Роман Харламов и Роберт Кузьмин. Именно поэтому не стоит ждать тысячи планет, как в Starfield. Авторы анонсировали несколько локаций.