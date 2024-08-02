В Steam вышел российский аналог Starfield - S.T.A.R.W.I.E.L.D

S.T.A.R.W.I.E.L.D. – экшн-игра, действие которой происходит на таинственной планете «Орхидея». Сегодня игра вышла в Steam.
Игрокам предстоит заниматься исследованием поверхности планеты на своём верном байке, выполняя миссии и раскрывать секреты для космической корпорации «Росток». Авторы обещают сражения с разнообразными врагами, такими как краболюди, рейдеры и левиафаны, а также в наличии сбор ресурсов для крафта и богатый открытый мир.
Важно понимать, что разработчиками игры являются всего два человека – Роман Харламов и Роберт Кузьмин. Именно поэтому не стоит ждать тысячи планет, как в Starfield. Авторы анонсировали несколько локаций.
Очередной кал на хайпе ради сруба бабла.
в торренте не нашел чет
S.T.A.R.F.A.I.L.D
Посмотреть бы на лицо Тодда, если индюшка утрет нос его "Скайриму №2" )))
Мда чего у наших не отнять так это чувство юмора, даже ролик впечатляет наличием безумия и полной ахинеи.
Поверь, это не чувство юмора)))
Осталось дождаться аналог S.T.A.L.K.E.R.
уже есть аналоги сталкера и давно: фаллаут нью вегас например.