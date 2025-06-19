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Stasis 31.08.2015
Ужасы, Квест, Вид сверху, Научная фантастика
7.1 200 оценок

Изометрический хоррор Stasis 26 июня доберётся до консолей PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch

monk70 monk70

Feardemic объявила, что выпустит разработанную The Brotherhood игру ужасов на выживание Stasis для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 26 июня.

Stasis — изометрическая, point-and-click, научно-фантастическая приключенческая игра ужасов. Она переплетает жуткое повествование с ретро-приключенческим геймплеем. Сочетайте предметы, взаимодействуйте с компьютерами и решайте головоломки, ощущая суровую атмосферу.

В далеком будущем на борту, казалось бы, заброшенного космического корабля Джон Марачек просыпается от стазиса. Он должен подтолкнуть себя к новым пределам, чтобы разгадать тайны вокруг него.

Stasis впервые вышла на ПК в Steam 31 августа 2015 года.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Рекомендую, а делаю я это редко. Главное чтобы она не потеряла всего того, чем была хороша на ПК. Особенно любителям изометрических продилок-стрелялок. Почему то сразу вспоминается Crusader: No regret или No Remorse.

5