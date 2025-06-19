Изометрический хоррор Stasis 26 июня доберётся до консолей PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch

Feardemic объявила, что выпустит разработанную The Brotherhood игру ужасов на выживание Stasis для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 26 июня.

Stasis — изометрическая, point-and-click, научно-фантастическая приключенческая игра ужасов. Она переплетает жуткое повествование с ретро-приключенческим геймплеем. Сочетайте предметы, взаимодействуйте с компьютерами и решайте головоломки, ощущая суровую атмосферу.

В далеком будущем на борту, казалось бы, заброшенного космического корабля Джон Марачек просыпается от стазиса. Он должен подтолкнуть себя к новым пределам, чтобы разгадать тайны вокруг него.

Stasis впервые вышла на ПК в Steam 31 августа 2015 года.