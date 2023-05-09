Хоррор-адвенчура Stasis: Bone Totem авторов Beautiful Desolation выходит 31 мая ©

Разработчики The Brotherhood объявили, что Statis: Bone Totem выйдет 31 мая 2023 года для PC. С новым сюжетом и новыми персонажами, игра сохранит изометрический вид из первой первой игры. Игроки смогут переключаться между тремя персонажами, исследуя подводную локацию с помощью традиционной механики point-and-click.

Сюжет рассказывает о Маке и Чарли, команде мужа и жены, которые рыщут по океану в поисках спасенных предметов. Наткнувшись на заброшенную нефтяную вышку в Тихом океане, где им предстоит узнать секрет, но корпорация Cayne сделает все, чтобы сохранить его в тайне.

Оригинальная игра Stasis вышла в сентябре 2015 года.