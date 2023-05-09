Stasis: Bone Totem 31.05.2023
7.2 10 оценок

Хоррор-адвенчура Stasis: Bone Totem авторов Beautiful Desolation выходит 31 мая

©
butcher69
Новости

Разработчики The Brotherhood объявили, что Statis: Bone Totem выйдет 31 мая 2023 года для PC. С новым сюжетом и новыми персонажами, игра сохранит изометрический вид из первой первой игры. Игроки смогут переключаться между тремя персонажами, исследуя подводную локацию с помощью традиционной механики point-and-click.

Сюжет рассказывает о Маке и Чарли, команде мужа и жены, которые рыщут по океану в поисках спасенных предметов. Наткнувшись на заброшенную нефтяную вышку в Тихом океане, где им предстоит узнать секрет, но корпорация Cayne сделает все, чтобы сохранить его в тайне.

Оригинальная игра Stasis вышла в сентябре 2015 года.

Трейлеры
3
1
Последние посты по игре Stasis: Bone Totem
Анонсирована изометрическая хоррор-адвенчура "Stasis - Bone Totem"
Анонсирована изометрическая хоррор-адвенчура "Stasis - Bone Totem"
Комментарии: 1
Ваш комментарий
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

Скажем честно на любителя жанра😅

1