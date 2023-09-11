Изометрический хоррор Stasis: Bone Totem с хвалебными отзывами ПК-игроков скоро появится на консолях ©

Жуткий и атмосферный изометрический хоррор Stasis: Bone Totem вышел на ПК еще в мае этого года. За три месяца после релиза в цифровом магазине Steam проект получил 96% положительных отзывов от игроков и хвалебные оценки от прессы. Теперь погрузиться в этот мрачный мир смогут игроки с консолей. Авторы игры из студии The Brotherhood официально анонсировали версию Stasis: Bone Totem для Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

Выше вы можете увидеть трейлер консольной версии Stasis: Bone Totem. Для хоррора адаптировали управление под геймпады и улучшили навигацию по окружению. Пугающие образы и напряженная атмосфера игры при этом полностью соответствуют оригинальному проекту.

В Stasis: Bone Totem семейная пара отправляется на заброшенную подводную нефтяную платформу в поисках металлолома. Но вместо этого они находят темные секреты корпорации, которая когда-то владела платформой и проводила там свои страшные эксперименты.

Дата выхода хоррора на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch будет объявлена позже.