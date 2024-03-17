Новый трейлер хоррора Stasis: Bone Totem раскрыл дату выхода на консолях

Stasis: Bone Totem вот-вот появится на консолях: новый трейлер сообщил дату выхода приключенческого хоррора от студии The Brotherhood на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, назначенную на 28 марта 2024 года, то есть уже совсем скоро.
История повествует о том, как муж и жена Мак и Чарли, специализирующиеся на спасательных операциях на море, натыкаются на заброшенную нефтяную вышку посреди Тихого океана и раскрывают страшную тайну, которую корпорация Cayne так старательно пыталась скрыть.
Игра Stasis: Bone Totem уже некоторое время доступна на ПК и получила большое признание критиков и игроков на этой платформе, а теперь собирается добраться и до консолей.
"На онлайн-мероприятии Xbox Partner Preview состоялся показ трейлера игры Still Wakes the Deep.Это хоррор, действия которого разворачиваются на нефтяной вышке. Протагонисту придется выживать в условиях клаустрофобии в окружении ледяной воды."
"Cold Fear - хорор про борьбу с зомби на китобойном судне и нефтяной платформе"
Какая свежая идея то.