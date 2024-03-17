на главную
об игре
Stasis: Bone Totem 31.05.2023
Адвенчура, Вид сверху, Научная фантастика
7.3 48 оценок

Новый трейлер хоррора Stasis: Bone Totem раскрыл дату выхода на консолях

butcher69
Новости

Stasis: Bone Totem вот-вот появится на консолях: новый трейлер сообщил дату выхода приключенческого хоррора от студии The Brotherhood на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, назначенную на 28 марта 2024 года, то есть уже совсем скоро.

История повествует о том, как муж и жена Мак и Чарли, специализирующиеся на спасательных операциях на море, натыкаются на заброшенную нефтяную вышку посреди Тихого океана и раскрывают страшную тайну, которую корпорация Cayne так старательно пыталась скрыть.

Игра Stasis: Bone Totem уже некоторое время доступна на ПК и получила большое признание критиков и игроков на этой платформе, а теперь собирается добраться и до консолей.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

"На онлайн-мероприятии Xbox Partner Preview состоялся показ трейлера игры Still Wakes the Deep.Это хоррор, действия которого разворачиваются на нефтяной вышке. Протагонисту придется выживать в условиях клаустрофобии в окружении ледяной воды."

"Cold Fear⁠⁠ - хорор про борьбу с зомби на китобойном судне и нефтяной платформе"

Какая свежая идея то.

0