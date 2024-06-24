Разработчики назвали одного из NPC в State of Decay 2 в честь умершего отца фаната - он нашел его в игре спустя 3 года

Пользователь EmbarrassedBudget859 с Reddit поделился интересной историей, которая произошла с ним при игре в State of Decay 2.
По его словам, три года назад у него умер отец - пользователь написал разработчикам игры и попросил добавить его в игру. Разработчики никак не отреагировали на письмо игрока, однако три года спустя, он испытал полное удивление после того, как увидел в игре одного из выживших с именем его отца - Брюса Аллена Банкомба, черты которого совпадали с тем, как он описал его в письме разработчикам.
"Мой отец умер несколько лет назад, а я один из тех, кто любит эту игру. Я отправил разработчикам сообщение с просьбой добавить его в игру. И они добавили его имя в список случайных выживших. 3 года спустя я нашел в игре: не просто имя, а его черты, все про него. Теперь это сообщество навсегда будет моим любимым." - написал EmbarrassedBudget859
Разработчики подтвердили правдивость этой истории. Судя по всему, они специально не стали отвечать ему на письмо, поскольку хотели, чтобы это стало для него сюрпризом: разработчики написали, что очень рады тому, что он наконец смог найти отца в игре среди выживших.
Трогательная история и красивый поступок разрабов.
Которым они еще и не раскидывались во все стороны ради пиара
Не тема для шутки, но надо срочно делать персонажей по отошедшим моделям, а-то женские персонажи в игре нереально страшные.
Игра мусор. Батю зашкварили
Так речь и не про тебя, главное что челу игра нравится
жаль твоего батю