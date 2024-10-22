State of Decay 2: Juggernaut Edition получила финальное обновление с новыми нарядами, улучшениями и многим другим

Финальное обновление State of Decay 2: Juggernaut Edition уже доступно, добавляя несколько новых нарядов, а также добавляя эксклюзивные предметы в качестве постоянной добычи в мир.

В обновлении также есть несколько изменений, включая воду, которая теперь снижает скорость транспортного средства. Это означает, что некоторые варианты будут лучше других при пересечении озер или водных путей, таких как 4×4. Экран сообщества был переделан, чтобы позволить доступ к инвентарю всех выживших, от экипировки до передачи.

Некоторые улучшения качества жизни включают в себя хлопанье дверью и неудачные сбои поиска, которые не порождают новых зомби, а вместо этого привлекают существующую нежить к вашему местоположению. Вы также можете положить рюкзаки на Landmark Outposts, которые были захвачены. Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.

После завершения разработки State of Decay 2: Juggernaut Edition Undead Labs перейдет на State of Decay 3. Сообщается, что он выйдет в следующем году для Xbox Series X/S и ПК.