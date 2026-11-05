Динамическая погода в State of Decay 3 способна уничтожить урожай и обречь поселение на голод

Погодные катаклизмы в State of Decay 3 превратятся в самостоятельную механику, способную поставить крест на выживании целой общины. Глава студии Undead Labs Филип Холт в интервью ютуб-каналу SabiansLastWatch подробно рассказал об устройстве комплексной системы симуляции климата. Природные явления не останутся обычной графической декорацией, а будут оказывать прямое воздействие на базовые показатели лагеря и экономику.

По словам руководителя, погодные эффекты программно связаны со всеми ключевыми механиками игры, порождая цепочки непредсказуемых событий. Разработчики намеренно объединили поведение окружающей среды с сельским хозяйством и добычей ресурсов. Затяжные проливные дожди смогут полностью погубить урожай на открытых грядках базы, вызвав резкую нехватку продовольствия, а длительные периоды аномальной засухи приведут к пересыханию водосборников и лишат подопечных чистой воды.

Погода полностью симулируется, это сложная система. Поскольку она построена как единая структура, разработчики могут соединять ее с другими игровыми системами. Взаимодействие этих элементов приводит к ситуациям, которые не могут предугадать ни авторы, ни сами игроки.

- Филип Холт, глава студии Undead Labs

Стихия окажет критическое влияние и на происходящее во время рискованных вылазок в город. Размокшая от ливней почва и мокрый асфальт ухудшат сцепление колес транспорта с дорогой, делая управление автомобилями крайне нестабильным на высоких скоростях. Густой туман и шум дождя начнут влиять на слух и зрение ходячих мертвецов, меняя радиус их реакции и создавая как новые тактические возможности для скрытного прохождения, так и смертельные засады.

Филип Холт подчеркнул, что студия рассматривает возможность проведения необычных прямых трансляций для сообщества, стилизованных под выпуск прогноза погоды. Авторы хотят заранее предупреждать выживших о надвигающихся штормах, грозовых фронтах или сезонах засухи на глобальной карте, чтобы игроки успевали запастись консервами, перестроить инфраструктуру поселения и подготовить генераторы.

На момент релиза динамическая погода получит базовый функционал, включающий базовые осадки, туман и температурные изменения. Более глубокие климатические сценарии с разрушительными засухами и наводнениями студия планирует постепенно развертывать в масштабных пострелизных обновлениях по мере развития проекта.