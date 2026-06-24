Для создания зомби-экшена Undead Labs тайно собрала целый "совет игроков" - отзывы о разработке State of Decay 3

После мучительного долгого молчания похоже, что студия Undead Labs наконец-то стало более открытой в освещении будущей State of Decay 3. После недавней презентации Xbox и показа дебютного геймплея игры, разработчики опубликовали видеоотчет, из которого стало известно, что создание игры уже несколько месяцев контролируется неким «Советом игроков».

Как сообщил в ролике глава разработки, Undead Labs пригласила к себе в офис в Сиэтле избранную фокус-группу. В этот состав, работающий бок о бок с геймдизайнерами уже длительное время на протяжении создания нескольких промежуточных билдов игры, вошли самые преданные поклонники и контент-мейкеры серии. Костяк этого совета формируют фанаты, проведшие тысячи часов в выживании прошлых частей, и активные модераторы из профильных онлайн-комьюнити игры.

Для студии их вердикт оказался на вес золота. Как рассказывает один из приглашенных YouTube-блогеров:

Моя работа на тестах в офисах — буквально быть адвокатом и представителем мнений всего сообщества геймеров: от заядлых ветеранов до казуальных новичков.

Другой приглашенный тестировщик со смехом вспоминает, как разработчики внимательно относятся даже к малейшим деталям:

Было много птиц в небе в тестовом альфа-билде. А нам рассказали, что в прошлой сборке на небе было еще в два раза больше стай — так что дизайнер буквально срезал часть объектов окружения сразу же после одного-единственного фидбека-замечания тестера на собрании в офисе!.

Подобное тесное "физическое" вовлечение самых обычных игроков и блогеров с самого старта альфа-проекта — прецедент в их рабочей практике. Создатели намерены плавно расширять пул людей в этих "тайных советах", плавно перетекающий от этапа Alpha до ранних массовых бета-запусков State of Decay 3.

Несмотря на пока закрытый статус всего показанного инфлюенсерам рабочего футажа в ролике заблюренными мониторами в самом офисе, один из представителей Совета не смог скрыть своих надежд в видеоотчете после проведенных закрытых партий тестов:

Ожидаю, что на момент релиза эта игра легко станет одним из величайших постапокалиптических опытов за историю жанра... потому что мы проследили, чтобы душа оригинального выживания здесь сохранялась нетронутой.

Оценить лично подобные амбициозные прогнозы остальные смогут уже в следующем году на Xbox Series, ПК и PS5.