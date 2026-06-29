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State Of Decay 3 2027 г.
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7.4 267 оценок

GamesBeat: Microsoft может продать или закрыть сразу четыре студии Xbox - под угрозой оказались более 430 сотрудников

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Microsoft рассматривает возможность продажи сразу нескольких внутренних студий Xbox, чтобы избежать их закрытия. Об этом сообщает GamesBeat со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Если покупателей найти не удастся, под сокращение могут попасть около 435 сотрудников.

По данным издания, речь идёт о Double Fine Productions, Undead Labs (State of Decay), Compulsion Games (South of Midnight) и Ninja Theory (Hellblade). Как утверждается, продажа студий рассматривается в качестве альтернативы их полному закрытию.

GamesBeat также сообщает, что уже в начале июля Microsoft может начать новый этап сокращений в игровом подразделении Xbox после завершения финансового года компании. На данный момент Microsoft официально не комментировала эту информацию, поэтому к ней следует относиться как к неподтверждённому сообщению до появления официальных заявлений.

Индустрия 17 Слухи 10
18
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
WerGC

индийская метла разбушевалась

8
Night Driving Avenger

Бля, ну это номер года будет если они закроют Undead Labs и отменят State of Decay 3

5
Diablonos

Ничего удивительного. Вместо того что бы кранчить в офисе и делать нормальную игру, некоторые "мастера слешеров" за деньги Майков катались по Исландиям что бы показать аутентичную травку на холме. А теперь они на очереди выпердалять.

5
PVV DIT

Главное что купили activision за безумные деньги, а подрез своих старейших студий, которые с ними давно, дело благородное. Никаких шансов и компромиссов, режем наотмашь, а что останется, на том и поплывем, а может и потонем))

4
FairUlu

Коробокс скукоживается

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