GamesBeat: Microsoft может продать или закрыть сразу четыре студии Xbox - под угрозой оказались более 430 сотрудников

Microsoft рассматривает возможность продажи сразу нескольких внутренних студий Xbox, чтобы избежать их закрытия. Об этом сообщает GamesBeat со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Если покупателей найти не удастся, под сокращение могут попасть около 435 сотрудников.

По данным издания, речь идёт о Double Fine Productions, Undead Labs (State of Decay), Compulsion Games (South of Midnight) и Ninja Theory (Hellblade). Как утверждается, продажа студий рассматривается в качестве альтернативы их полному закрытию.

GamesBeat также сообщает, что уже в начале июля Microsoft может начать новый этап сокращений в игровом подразделении Xbox после завершения финансового года компании. На данный момент Microsoft официально не комментировала эту информацию, поэтому к ней следует относиться как к неподтверждённому сообщению до появления официальных заявлений.