Глава студии: команда State of Decay 3 "уже довольно близка к завершению" разработки

После того как студия Undead Labs стала независимой и полностью перешла в собственность своих сотрудников, она активно работает над State of Decay 3. В интервью изданию The Game Business глава студии Филип Холт рассказал о ходе разработки проекта, а также обсудил, как недавние сокращения вынудили студию внести определённые изменения в игру.

Мы уже довольно близки к завершению работы над игрой. И в ней очень много контента. Думаю, те, кто видел нас на Gamescom, могут это подтвердить. Думаю, это могут подтвердить и игроки, участвующие в альфа-тестировании. Разумеется, из-за ухода значительного числа сотрудников нам пришлось внести некоторые изменения. Но я не думаю, что мы кардинально меняем масштаб проекта.

В том же интервью Холт рассказал, что проявлял «безответственную откровенность» в общении с сотрудниками Undead Labs в период перед масштабной реорганизацией Xbox, обернувшейся сокращением примерно 1600 рабочих мест. Он отметил, что честно рассказывать команде о происходящем было лучше, чем «держать людей в неведении и выстраивать какую-то альтернативную реальность». Хотя это и вызвало определённое беспокойство, в конечном счёте такой шаг пошел на пользу Undead Labs, поскольку команда не воспринимала Холта как человека, «нанёсшего серьёзный вред тем, кого они любят».

У State of Decay 3 пока нет даты выхода. Игра разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.