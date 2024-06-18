Инсайдер рассказал, когда стоит ждать релиз нового зомби-выживача State of Decay 3

Игра про выживание в открытом мире, которая переносит игроков в постапокалиптическую реальность, где человечество оказалось на грани вымирания из-за разрушительного зомби-апокалипсиса. Спустя много лет после начала эпидемии зомби по-прежнему представляют смертельную угрозу для уцелевших, и ваша задача — помочь им выжить в этом суровом и опасном мире.

Одной из ключевых особенностей State of Decay 3 является система последствий, где каждый выбор игрока влияет на развитие сюжета и игровые события. Каждое решение, каждый риск и каждая потеря будут иметь значение. Если один из ваших товарищей погибнет в столкновении со стаей зомби, вы потеряете его навсегда, и это окажет влияние на ваше сообщество выживших. Вам предстоит тщательно взвешивать каждый шаг и решать, стоит ли рисковать жизнями своих соратников ради достижения целей.

Как и предыдущие части, State Of Decay 3 предлагает возможность объединиться с друзьями в сетевой игре до 4 игроков, где вы сможете совместно строить и развивать своё сообщество выживших в общем и постоянном мире. Вместе вы будете возводить и укреплять базу, модифицировать её по своему вкусу и расширять, чтобы обеспечить безопасность и процветание своей группы.