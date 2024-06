Инсайдер рассказал, когда стоит ждать релиз нового зомби-выживача State of Decay 3

Ведущий подкаста The Xbox Two и по совместительству авторитетный инсайдер Джез Корден поделился свежей информацией о триквеле State of Decay. Разработчики из студии Undead Labs столкнулись с некоторыми трудностями во время разработки масштабного мира зомби-выживача, но теперь проект практически находится на финишной прямой до релиза. Официальная дата выхода игры не разглашается, но если информация от автора утечек верна, игра не заставит себя долго ждать.

Как отмечает Джез Корден, у него нет точной информации о дате релиза State of Decay 3. Более того, сами разработчики пока не определились с финальной датой. Это связано в первую очередь с тем, что у игры огромный масштаб, требующий тщательного тестирования и оптимизации многих процессов. Еще одной важной проблемой на пути к релизу является стабильная работа серверной составляющей, ведь в игре будет онлайн-сегмент, как и в прошлых частях. Перед датой релиза авторам проекта необходимо убедиться в стабильной работе открытого мира и сетевого кода. Только после этого мы узнаем конкретную дату выхода.

Несмотря на отсутствие конкретики, инсайдер убежден, что релиз State of Decay 3 состоится уже скоро. По его словам, игра не уйдет в повторное забвение, как это было после первого анонса игры в 2020 году. Разработка проекта с тех пор значительно продвинулась, и авторы успели многое сделать для скорого запуска. Если финальный этап пройдет гладко, игроки смогут увидеть релиз зомби-выживача уже в второй половине следующего года.