К разработке State of Decay 3 присоединился ветеран Call of Duty

С момента анонса State of Decay 3 полностью исчезла с радаров. Однако недавно появились подробности важных изменений, которые претерпела команда разработчиков.

Как сообщили некоторые пользователи в социальных сетях, страница Джона Коннора Дворки в LinkedIn недавно обновилась. Для тех, кто не знает, речь идёт о ветеране игровой индустрии, который пять лет проработал в Raven Software, в течение этого периода он участвовал в разработке различных игр Call of Duty. С сегодняшнего дня разработчик присоединился к семье Undead Labs в качестве старшего инженера-программиста. Это внутренний шаг, поскольку Raven Software является частью Xbox Game Studios после завершения приобретения Activision Blizzard редмондским гигантом.

По некоторым слухам, State of Decay 3 будет разрабатываться как игра как услуга, и это совсем неудивительно: вторая глава, вышедшая несколько лет назад, продолжает пополняться бесплатными обновлениями, вносящими новый контент. .